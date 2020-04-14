大数据成韩国抗疫“神器”

（早报讯）大数据成为韩国的抗疫“神器”，韩国防疫部门向媒体展示针对疫情开发的智能管理系统。只需10分钟，即可“复原”患者行踪路线。不同颜色图表显示病例地域分布、潜在超级传播区域等。

中新社报道，截至韩国时间周二（14日）凌晨零时（新加坡时间周一晚上11时），该国累计2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例1万零564起，过去24小时新增病例27起，疫情增势明显趋缓。

事实上，2015年中东呼吸综合征（MERS）疫情重创韩国后，官方就修订了传染病相关法规，授权疾病管理本部在国家面临紧急状态时，可获得闭路电视、手机定位系统、入境记录等数据信息；政府、医疗机构和企业可共享信息。

今年2月，韩国针对冠病疫情启动红色预警，依据新修订法规，政府能快速使用大规模数据；医疗机构与海关系统等联网，医护人员可查阅患者境外旅行史等。基于大数据分析，韩国3月开发了“冠病疫情智能管理系统”。

韩国疾病管理本部流行病调查部门主任说，传统的患者管理以类似采访形式进行，以核查行踪路线等，平均1名患者耗时1天；而使用大数据分析，1起病例平均只需10分钟。

诚然，大数据使用也面临争议，信息安全尤受关注。该智能管理系统设计参与者之一、韩国国土交通部城市经济科主任说：“系统采取严格安全措施防止外部攻击。”

谈及用户隐私保护，他认为，合规使用是关键，并强调：“面对疫情，要将公共安全置于个人利益之前。”