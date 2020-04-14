马国女孩旅英染冠病求医被拒 在家自救

（早报讯）从冠状病毒病中痊愈的旅居英国的马来西亚女子透露，由于英国全国医院面对处理数万患者的压力，导致她患病后无法第一时间获准入院就医。所幸，她在居所靠自身的免疫力在约半个月内摆脱了可怕的病毒，借此要和大家分享抗疫过程的同时，也紧记要留守在家以远离染病几率。

来自柔佛州昔加末太子城的蓝敏瑜，在英国曼彻斯特城市大学毕业后就留在当地工作。她于3月24日开始出现症状，先是打喷嚏，隔天适逢生理期又开始干咳及发烧，接踵而来的是头疼、全身肌肉疼痛，并持续干咳。

蓝敏瑜对《星洲日报》表示，她去求医时，在医院外被护士测量体温后，连医院门口还没踏入就依指示回家等候发落，当下猜测可能是英国医院涌现数万患者和床位有限所致。

回到居所与病毒抗战的她，与同染冠病的室友感觉呼吸困难后，数度联系医院派遣救护车，始终不见救护车的踪影。

“母亲得知此事后，就速寄一批中药给我，在收到中药之前，我失去味觉和嗅觉，吃东西都没味道了。”

第四天，她开始感觉呼吸短促，像是一块大石头压在她的胸膛上，并感到肺部下方疼痛，四肢乏力，连拿起花洒冲凉都没有力气。夜深人静时，她可以清楚听到，自己的吸呼间，似有一种“轻挤塑胶瓶的声音”从肺部传出来。

她说，在那抗病关键的几天，她一起床就喝姜水，再勤喝中药、水和维他命C冲剂。她也勤于测量体温，发现有所提升时，就增加水量。

她表示，她和室友在抗病后的第二个星期，接到医院来电指医院已有床位，当时她和室友的病情都有见好转，所以没有入院就医。不过，英国医疗协助专线111和紧急救护999专线，都有她和室友的求助记录。

说到染病的源头，蓝敏瑜表示，她日常活动范围是居所和工作地点，并保持戴口罩和勤洗手的习惯，因此迄今无法查知病源。她觉得，纵然戴口罩也无法幸免，唯有待在家里最安全。

她在确诊第15天后渐渐恢复嗅觉和味觉，不过迄今尚未全面恢复。目前的她仍有小咳，但无大碍。

她表示，英国政府将提供一些津贴给患者，而她预计可在本月30日复工重回职场。

蓝敏瑜在痊愈后，有把自身经历放在影片分享社媒优管中，片中的她，声音仍见沙哑。

经此一事，她觉得像是捡回一条命，因此，劝请大家千万不可抱持侥幸心理随意外出，否则，一旦受感染时，还可能传病给至亲。