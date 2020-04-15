特朗普施政满意度上升 拜登支持率更高

（早报讯）路透社和易普索周二（14日）发布的民调显示，美国总统特朗普的施政满意度过去一周上升5个百分点，但支持民主党总统参选人拜登入主白宫的呼声更高。

中新网报道，民调显示，比起经济、健保或移民议题，美国民众更关注总统参选人对2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情的观点，而且更多人认为拜登较为适合带领美国挺过这场危机。

总体而言，45%美国成年人满意特朗普的施政表现，48%认同他处理疫情的方式，比上周一份类似民调分别增加5个和6个百分点。但由于特朗普的施政满意度过去几周起伏不定，美国民众是否真的支持他尚待观察。

调查也显示，45%登记选民表示会在11月3日总统大选当天投拜登一票，40%表示会投特朗普。过去4周来，拜登在登记选民间的支持率一直维持小幅领先。

当被问及美国11月大选，左右其投票意向的最重要原因为何时，32%选择候选人协助国家从疫情中复苏的计划；21%选择候选人的经济观点；13%选择健保；5%选择移民议题。

当问及谁是应对疫情的适当人选，52%选择拜登，48%选择特朗普；在管理美国医疗体系的问题上，57%认为拜登的能力更胜一筹。不过，在处理经济问题方面，特朗普以53%的支持率略胜拜登。

路透社和易普索这份民调通过在线方式以英文访问美国各地民众，受访的成年人有1111人，其中937人为登记选民，误差为正负4个百分点。