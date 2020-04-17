特朗普宣布重启经济指导方针

（早报讯）美国总统特朗普宣布，美国各州将按三个阶段恢复经济活动，部分符合条件的州属最快可在一个月内取消大部分社交距离措施。

路透社和法新社报道，特朗普于当地时间周四（16日）傍晚6时（新加坡时间周五清晨6时）的白宫记者会上，宣布重启美国经济的指导方针。

特朗普说，美国不会立刻全面开放，而是会按部就班，“小心逐步进行”，并强调会继续扩大2019冠状病毒疾病（COVID-19）的检测能力。

特朗普表示，各州应分阶段让民众在条件允许的情况下重返工作岗位，州长有权根据各自州内的情况，制定一套恢复经济活动的方案。

美国劳工部周四公布最新数据显示，受冠病疫情影响而于上周首次申请失业救济的人数达到524万5000人，高于经济学家平均预期的500万人，显示美国就业市场形势依然严峻。

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的统计数据显示，截至美东时间周四下午4时，美国累计确诊病例升至65万3825起，死亡病例达3万零998起。

数据显示，纽约州为美国疫情最严重的地区，确诊病例达22万3231起，死亡病例达1万4198起。新泽西州确诊病例达7万5317起，死亡病例3156起。确诊病例超过2万起的还有马萨诸塞州、宾夕法尼亚州、加利福尼亚州、伊利诺伊州、佛罗里达州、密歇根州和路易斯安那州。