瑞士本月底开始逐步放松限制措施

（早报讯）瑞士最高行政机构联邦委员会宣布，瑞士将从本月27日开始分阶段逐步放松遏制疫情管制措施。

新华社报道，瑞士联邦主席索马鲁加周四（16日）表示，瑞士的管控措施已经产生效果，感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）速度减缓，医院不再超负荷运行，因此考虑实施“解禁”措施。

根据政府公报，瑞士计划分三阶段在全国范围逐步放松管控措施：从4月27日起允许理发店、花店、建材市场等营业，医院、诊所的非急诊科室及牙科诊所等接诊；从5月11日起“解禁”措施将扩大到全国所有商场和市场，小学、初中复课；从6月8日起高中和大学复课，重新开放博物馆、图书馆、植物园、动物园等休闲娱乐场所，并放宽此前的人员聚集限制措施。

公报说，第二、第三阶段措施将参考前一阶段的实际实施效果，必须在确保病例不出现大幅增加的前提下进行。瑞士将通过评估新增确诊病例、住院人数、新增死亡病例、医院床位占比等多个指标，最终确定“解禁”节奏。

瑞士3月16日将全国疫情警戒级别上调至最高级，同时关闭全国所有商店、餐馆、酒吧、娱乐场所至4月19日。此后，瑞士政府又宣布将“禁令”延长至4月26日。

瑞士联邦公共卫生办公室4月16日公布的数据显示，瑞士及列支敦士登累计确诊病例2万6732起，累计死亡病例1017起。