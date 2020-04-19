32名遭美国驱逐危地马拉移民确诊冠病

（早报讯）危地马拉卫生部称，近日有32名被美国驱逐出境的危地马拉移民2019冠状病毒疾病（COVID-19）检测结果呈阳性反应。

路透社报道，危地马拉卫生部发言人古迪尔星期天（19日）说：“其中一人在周一测试呈阳性，昨天（18日）12人，今天（19日）19人也确诊。”

另外，在今年3月份，四名被美国驱逐出境的危地马拉民众在接受病毒测试时也呈阳性反应。

危地马拉总统贾马太星期六（18日）已经下令暂停接收从美国遣返的移民。他在电视发表讲话时说，美国本周一架遣返非法移民的飞机中有“大量”感染者，而美国疾病控制和预防中心人员随机抽检12人，全部呈现病毒阳性。这架飞机13日抵达危地马拉，搭载76名遭遣返人员

据报道，尽管危地马拉担心返回者会将病毒携带回国，使当地偏远社区受病毒感染，但美国总统特朗普政府不停向危地马拉施压，要求他们继续接收被驱逐出境的移民。

今年1月至今，美国驱逐将近1万2000名危地马拉籍非法移民，包括1200多名未成年人。另一方面，在押非法移民获得冠病检测比例很低。美国入境和海关执法局代理局长阿尔本斯说，其中3万2000多名关押移民中，当局仅抽样检测了400人，且在驱逐非法移民前“不会做例行检测”。

美国科罗拉多大学流行病学家阿斯图里亚斯说：“一些遣返人员已经感染，与其他人坐同一架飞机且没有采取相应安全措施。这种遣返方式是给危地马拉传播疫情。”

美国密歇根大学医学教授海斯勒认为，美方只给有发烧症状的遣返人员做病毒检测“绝对不够”。“危地马拉公共医疗系统非常脆弱。”他说，“从公共卫生和医学角度而言，我们国家这样做完全不负责任。危地马拉将不堪重负。”