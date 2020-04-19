英国呼吁民众勿随意购买未经认证冠病检测器

（早报讯）英国呼吁民众勿随意购买未经认证的2019冠状病毒疾病（COVID-19）检测工具。

英国国家2019冠状病毒疾病（COVID-19）检测项目协调官牛顿星期六（18日）警告机构和个人不要随意购买并使用未经认证的血清抗体检测工具，因为这些工具检测准确度难以保证，可能会带来问题。

新华社报道，当前大量使用的聚合酶链式反应（PCR）检测主要通过检测患者呼吸道拭子样本中的病毒核酸来判断是否感染病毒，而血清抗体检测是通过检测血清中产生的特异性抗体来判断是否曾感染病毒。

牛顿说：“目前我们所了解的是，血清抗体检测在一个人感染病毒后约一个月内使用效果最佳，人们或许可以在家通过刺破手指取血样就能完成检测过程，大约20分钟能看到结果。如果这种测试技术发展成熟，被证明在家检测可靠、获得的结果准确，确实能带来很大变革。”

但牛顿指出，英国政府已与多家相关公司合作，对它们提供的血清抗体检测工具有效性进行深入评估。至今，这些工具中没有任何一种能在评估过程中展示出足够的检测准确性，因此政府一直没有推广使用这类检测工具，目前正推动本地厂商开发更安全有效的检测工具。

他说，政府只有在确认血清抗体检测产品符合严格的要求后，才会在全国推广使用。在此之前，不建议人们自行使用这类检测工具。