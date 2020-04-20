纽约州州长：纽约州疫情开始缓解但不可轻言复工

（早报讯）纽约州州长科莫19日说，多项指标显示，纽约州疫情开始进入下降区间，但现在还不能轻易复产复工。

科莫当天在记者会上说，数据显示，包括单日新增冠病死亡病患数在内，纽约州多个指标连续数日下降。18日新增冠病死亡病患数507起，连续第三天下降；新增住院治疗的冠病病患1384人，连续第四天下降，且比前一天大幅减少531起；住院病患插管量连续七天净减少，18日净减少112起，是本月10日首次出现净减少以来，单日净减少最多的一次。

科莫说，纽约州疫情已经开始下降，如果这一趋势得以保持，可以认为疫情高点已过。

科莫同时强调，当前抗疫仅至“半场”，绝不能松懈。他说，当前冠病病毒在纽约州的传染率为0.9，意味着一个感染者会传染0.9个人。如果传染率升至1.2，疫情就会暴发且可能失控。因此从传染率上看，目前纽约州争取到的回旋空间相当小。

科莫称，任何复产复工的计划都必须建立在大规模检测、掌握疫情真实情况的基础上，但纽约州目前还没有做到这一点。

科莫说，下周开始，纽约州将积极开展大规模抗体检测，以了解究竟有多少人已经感染了冠病。

《纽约时报》当天则报道，美国目前进行的抗体检测存在许多问题，包括准确度不高、医生操作不当、数量无法满足需求等。

纽约市长白思豪当天通报了纽约市17日的相关数据。17日，纽约市新增住院治疗新冠肺炎病例317人，比16日增加56人；重症监护病人从16日的880人降至849人；全市病毒检测阳性率为38%，16日为42%。纽约州的数据显示，目前该州总住院人数中有63%在纽约市。白思豪称，纽约市将开展执法行动执行“社交距离”规定，对违反规定在公园等公共场所聚集者，最高可处以1000美元罚款。

根据约翰斯·霍普金斯大学数据，截至19日上午，纽约州确诊新冠病毒感染者超过24.2万，死亡逾1.76万；全美感染者超73.5万，死亡超3.9万。(完)