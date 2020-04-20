泰国新增27起冠病病例 政府考虑放宽部分地区封锁措施

（早报讯）泰国星期一新增27起2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例，连续多日呈下降趋势。该国可能会5月初在没有出现新冠病病例的府放宽封锁措施。

泰国冠病疫情应对管理中心星期一（20日）在例行发布会上透露，泰国新增27起冠病确诊病例，连续多日呈下降趋势。目前，泰国累计确诊病例2792起。其中47起死亡，1999起治愈，746例正留院治疗。曼谷地区的病例数量约占一半，全国77个府有68个府出现确诊病例。

泰国卫生部顾问坎努安（Kamnuan Ungchusak）周一说，该国可能在5月初在一些没出现新冠病病例的府放宽目前对全国实施的封锁措施。坎努安说，只有那些在两周内零新增病例的府才有资格豁免。他说，该提案目前正进一步评估中。

根据卫生部的数据，泰国的77个府中，有35个府已经有两个星期没有报告任何病例，而有九个府根本没有发现任何病例。曼谷地区约占所有感染的一半，旅游胜地普吉岛则是第二大感染群。

泰国自4月3日起实行全国宵禁，晚上10时至凌晨4时所有民众必须待在家中，除非是必要人员可以出行，比如医务人员、运送物资、夜班交接人员等。

该国从上月26日开始实施紧急状态也将在4月30日结束。泰官员正在制定一项计划，确保该国企业可在保持社会距离的情况下运行。

为了防止境外输入病例增长，泰国宣布从4月4日起至4月30日禁止所有国家的客运航班入境泰国，同时关闭所有边境口岸，只允许经批准的泰国公民回国，回国后必须无条件接受集中隔离14天。