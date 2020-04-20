孟加拉逾10万人聚集出席葬礼 政府对七个村庄实施隔离令

（早报讯）继孟加拉逾10万人无视该国防疫禁令聚集在当地一名神职人员的葬礼，该国宣布将加强对七个村庄的隔离管制。

据报道，在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情全球蔓延之际，孟加拉国上周星期六（18日）有10万人不戴口罩，前往婆罗门巴里亚区聚集在一起参加一名神职人员的葬礼，引发了感染暴发的担忧。孟加拉国警察中心发言人拉纳表示，警方无法控制人群，导致负责此事的警官和助理警司被迫撤离，事后警方成立了一个调查委员会，开始对集会活动进行调查。

路透社报道，当地警方星期一（20日）说，“我们已经严格命令七个村庄的所有居民在接下来的14天内一直待在家里，以便我们能够确定在星期六聚会之后是否有人感染了该病毒。”

孟加拉国卫生部门20日发布的冠病疫情数据显示，截至新加坡时间20日早上10点，该国过去24小时新增确诊病例492起，是该国单日新增确诊病例最高记录，累计确诊达2948起；新增死亡病例10起，累计死亡101起。但有官员表示，由于缺乏检测试剂盒，该国感染冠病的实际人数可能更多。

为遏制疫情蔓延，孟加拉国自4月10日开始实施宵禁，除紧急情况外，全国各地居民每日晚上6点至次日早上6点之间不得外出。从3月26日开始的全国公共假期已被延长至4月25日，这期间政府和私营部门仍将继续关闭。