15家联合国机构发呼吁 为全球应急供应系统筹资金

（早报讯）15家联合国机构和国际组织负责人发出紧急呼吁，要求各国为全球应急供应系统提供紧急资助，以抗击全球2019冠状病毒疫情。

这15家机构负责人20日在英国《卫报》上共同联署发表的写给捐助者的一封信中指出，人类正共同面临自第二次世界大战以来最严峻的挑战。2019冠状病毒不分国界，不放过任何国家或大陆，不分青红皂白地发动攻击。在这场与无形敌人的竞赛中，所有国家都必须做出反击，但不是所有国家都从同一条起跑线开始。世界上最脆弱的国家需要人道主义援助和物资来抗击这一流行病，这些国家受到的打击格外严重。阻止病毒不受控制地传播、摧毁生命和经济、在世界范围内循环往复，符合每个人的利益。

联合国新闻中心报道，联署发出紧急呼吁的联合国机构和组织的负责人包括：联合国系统紧急救济协调员兼主管人道主义事务的副秘书长洛科克、联合国难民事务高级专员格兰迪、联合国儿童基金会执行主任福尔、联合国世界粮食计划署执行主任比斯利、联合国开发计划署署长施泰纳、世界卫生组织总干事谭德塞、联合国粮农组织总干事屈冬玉、国际移民组织总干事维托里奥、联合国人口基金执行主任纳塔利娅·加奈姆和联合国人权事务高级专员巴切莱特等。

3月25日，联合国秘书长启动了2019冠状病毒病全球人道主义应急计划，要求提供20亿美元（28.45亿新元）用于推动全球应急行动。迄今为止，捐助者已经为执行该计划提供了约5.5亿美元，并调集和认捐了大量额外资源。