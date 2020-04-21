数十孕妇今早返马国 专车载过长堤救护车随行

（早报讯）因疫情受困本地，38名马国人通过马国议员安排，今早乘专车回新山，当中大部分是孕妇。

马国议员曾笳恩于今早10时及11时，安排了两趟专车，协助在新加坡工作的准父母回国。记者今早走访克兰芝地铁站时，数十名孕妇挺着大肚，有的在丈夫的陪同下，带着大包小包的行李，等待巴士载送他们回返新山。

其中一位怀孕31周的彭小姐（24岁，诊所助理）受访时表示，由于临盆在即，担心无法负担本地高昂的医疗费用，以及产后无人照料，决定独自返乡待产。

“我两个月前就申请回国，原本已打算走路过长堤，幸好遇上这次的安排，真的很感谢议员。在新加坡生产的话，至少要一万新元，马国只需4000令吉，再加上回芙蓉待产、产后都有家人照顾。”

另一名马国人许小姐（30岁，幼教老师）则表示，她与老公、妹妹自新马两地锁国后，就滞留在新加坡一个多月，在面簿看见相关消息后就马上报名，今天带着五个月大的宝宝回国。

“我和老公在小孩出生后，早已打算辞职回国，没想到遇上疫情暴发，来探亲的妹妹也一起滞留在新加坡。”

据观察，现场的工作人员在乘客上巴士前，会替他们量体温，并告知体温37.5摄氏度以上的民众，将被拒入境马国。期间，工作人员也不时提醒在场的民众保持社交距离，并表示有救护车随行。