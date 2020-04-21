韩官员：平壤未有异常 金正恩健康问题不属实

（早报讯）韩联社报道，韩国政府多名官员21日指出，朝鲜没有出现异常动静，一些媒体报道朝鲜领袖金正恩健康出现问题的消息不属实。

一名官员表示，据我所知，尚没有掌握任何可推测金正恩健康出问题的异常动静。该官员还提到金正恩前不久公开露面活动一事。金正恩于本月11日主持召开劳动党政治局会议。

青瓦台发言人姜珉硕当天向记者们发送短信说，截至目前，没有发现朝鲜内部出现异常动静，就金正恩的健康状况，青瓦台无可奉告。

韩媒分析认为，朝鲜19日以“外务省报道局对外报道室长”名义反驳美国总统特朗普所谓“收到金正恩亲笔信”的说法，从此来看，金正恩健康出现问题的说法缺乏说服力。从朝鲜的政治系统来看，在没有本人批准的情况下，朝鲜几乎不可能对外发布有关金正恩的消息。

一名外交消息人士称，截至目前，没有任何一条有关金正恩健康状况的消息获得证实。从上周起出现有关猜测，尤其在日本出现多数相关消息，但那些只不过是没有得到证实的传闻或猜测而已。

此前，韩国和日本媒体均引述报道称金正恩健康出问题。韩国网络媒体DAILY NK援引“朝鲜内部消息人士”的话报道称，金正恩于12日接受心血管系统的手术。该媒体还报道，金正恩在执政以来今年第一次缺席参谒锦绣山太阳宫纪念金日成生日的活动，引来各方对金正恩健康问题的猜测。