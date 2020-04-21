谁来承担奥运会的额外支出？

（早报讯）东京奥组委发言人高谷正哲21日表示，国际奥委会不应该在前一天单方面宣布，东京将承担奥运会推迟造成的额外支出。

国际奥委会前一天在官网上以一问一答的方式，详细阐述了国际奥委会关于奥运会推迟问题的立场。关于因为奥运会推迟造成的额外费用，国际奥委会回答道：“日本首相安倍晋三已经同意，日本将根据2020年奥运会已经达成的协议条款，继续支付费用。国际奥委会也将继续承担应该负责的部分。对于国际奥委会来说，这数亿美元的额外费用支付问题已经很清楚了。”

高谷正哲当天在线上记者会上反驳道：“国际奥委会不应该在网站上以首相的名义发表上述看法，事实上，3月24日，日本首相安倍晋三和国际奥委会主席巴赫在就（奥运会推迟问题）的电话会谈中，根本没有谈到费用承担的问题。”

他说，“东京奥组委认为国际奥委会的表述非常不恰当，我可以明确地说，这种说法不在我们双方达成的协议之内，我们已经要求国际奥委会删除上述的表示。”

日本政府发言人、内阁秘书长菅义伟当天在内阁会议后的新闻发布会上，也明确表示:“我们没有就额外费用达成协议。”

日本奥运部长桥本圣子对国际奥委会的表态感到“惊讶”，她表示：“推迟所需的费用问题将由日方和国际奥委会共同评估和讨论。”

桥本圣子说：“我参加了安倍首相与国际奥委会主席巴赫之间的电话会议，费用问题根本没有列入议程，国际奥委会的说法令我感到非常惊讶。”

东京都知事小池百合子当天也对记者表达了类似的看法。

高谷正哲还透露，奥运会推迟一年的建议是首相安倍晋三提出来的，这也是东京奥组委首次透露这一信息。不过国际奥委会官网上表示，这一决定是双方“共同”做出的。

至于如果新冠疫情明年无法完全控制，东京奥运会是否会进一步推迟的问题，高谷正哲表示：“没人能够准确预测疫情的发展方向，东京奥组委与国际奥委会将根据疫情发展评估奥运会的问题。”