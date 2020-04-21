日本80岁以上冠病患者死亡率逾11%

（早报讯）日本厚生劳动部汇总的数据显示，在日本国内确诊的冠病毒患者当中，死亡病例占比为1.6%；其中，80岁以上老年人的死亡率超过11%。

日本放送协会21日消息，据厚生劳动部统计，截至4月19日18时，冠病患者按年龄层来看，50多岁人数最多，为1827例；其次是40多岁，为1776例；20多岁为1724例；30多岁为1614例。

其中，死亡病例占确诊病例总数的1.6%，为171例。在死亡病例中，人数最多的是80岁以上的老年人，共有87例；其次是70多岁，50例；60多岁为21例；50多岁为7例；30多岁和40多岁分别为2例。

从统计结果来看，80岁以上老年人确诊病例的死亡率达11.1%，在各年龄层中比例最高，其次为70多岁，死亡率为5.2%，60多岁的死亡率为1.7%。

厚生劳动部认为，这证明了年龄越大，重症化的危险也越大。

此外，朝日新闻社18日、19日实施了全国民意调查。在询问首相安倍晋三在防止冠病疫情扩大方面有无发挥指导力时，“未发挥”的回答为57%，高于回答“发挥了”的33%。

对于截至目前围绕冠病政府所做的的应对，53%回答“不予好评”（上次3月调查为41%），33%回答“予以好评”（上次3月调查为41%）。