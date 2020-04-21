世卫提醒亚太国家 解除防疫措施需谨慎渐进

（早报讯）世界卫生组织西太平洋区域主任葛西健21日说，亚太国家如要放松或解除目前实施的隔离、封城等政策，需秉持谨慎和循序渐进的态度，否则可能会引发冠病疫情反弹。

葛西健当天在世卫组织西太平洋区域办事处主办的视频发布会上说，在应对冠病疫情过程中，很多国家已实施了隔离或封城等管控政策，事实证明类似政策在遏制和减缓疫情扩散方面是有效的，也为各国医疗卫生系统减轻了负担。

但他同时强调，本地区日本、新加坡等国近期确诊病例快速上升令人担忧，也证明“应对冠病疫情将是一场持久战，现在还不到松懈的时候”。

他说，疫情给很多国家造成了严重经济冲击，一些民众生活陷入困境，当前很多国家政府都在权衡，是否要放松或解除隔离或封城政策，部分恢复经济活动。

葛西健表示，世卫组织建议本地区国家因地制宜制定政策，如计划放松或解除管控措施需秉持谨慎态度，并遵循以下原则：政策制定要以事实和数据为基础；政策放松或解除不可一蹴而就，要循序渐进；政府要建立健全风险管控机制，密切监测政策松动或解除过程中是否会出现大规模感染。

他表示，即便所在地区管控出现松动，当地民众也需继续保持勤洗手、与他人保持距离等习惯。在研制出有效疫苗之前，各国卫生医疗体系、防疫体系及民众必须做好长期应对疫情的准备，“在可预见的未来要准备好适应生活新常态”。