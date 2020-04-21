拜登：愿选米歇尔奥巴马当竞选搭档

（早报讯）据哥伦比亚广播公司20日报道，美国民主党最可能总统候选人拜登表示，自己愿意选择米歇尔·奥巴马为2020年总统大选的竞选搭档。

这位潜在的民主党总统候选人表示，如果前第一夫人米歇尔愿意接受提名，她将会是一位强有力的副总统。

拜登20日表态说：“我愿意选择她（作搭档）。她很聪明，她了解这条路。她是一位很棒的女性，且奥巴马夫妇是我很好的朋友。我认为她不想再住在白宫附近了。”不过，拜登也表示，目前选择副总统人选仍为时过早。

他说：“就人选而言，我们才刚刚开始这个过程。我们将很快让委员会来审查，幷开始着手调查各潜在提名者的背景。一切才刚刚开始。”

此外，拜登称：“我承诺（副总统）将是一位女性，因为我的政府应该像社会和国家的构成那样多元化，这十分重要。我们承诺在最高法院会有一位有色人种的女性，这幷不意味着不会有一位类似的副总统。”

他说，“我认为我们必须一劳永逸地建立这种制度，在我看来我们此前原本可以拥有一位女性总统，那就是希拉里·克林顿。”

此前，美国前总统奥巴马4月14日公开为拜登背书。他称拜登具有美国在危机时刻所需要的领导力，拥有美国“最进步的竞选纲领”，是引领美国渡过“最黑暗时期”的最佳领导人。

美国媒体认为，奥巴马的背书有助于拜登筹集竞选资金，激发选民热情。从近日民调结果看，民主党选民的投票意愿明显升温。根据路透社和益普索集团上周公布的联合民调，约七成民主党选民表示在大选日“绝对会参加投票”，较2016年大选上升9个百分点。

3月中旬以来，冠病疫情阻滞了民主党预选进程。尽管党内竞争对手纷纷退选，拜登已成为民主党唯一总统竞选人，但尚未赢得锁定民主党总统候选人资格所需的党代表票数。