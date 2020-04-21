德专家：警惕第二波冠病疫情来袭

（早报讯）德国病毒研究权威、柏林夏里特医学院教授德罗斯滕（Christian Drosten）指出，随着冠病病毒传播持续时间越来越长，会出现感染者在年龄和地域分布上的“分散化”。就是说，疫情初期人们看到的地区性爆发、感染者以中青年居多的情况在发生变化——病毒逐渐扩散到更多地区，感染者中老年人比例增加。

德罗斯滕在周一德广联的播客采访中指出，加上无症状感染者占有一定比例，使得病毒在“悄无声息”地继续传播。今后新的感染链会更多出现在人们意想不到的地方。等到传播规模的扩大反映到了确诊数字的增加上，“第二波感染”已经向人们袭来：病人会在全国各地出现，其中的老年人比例也会上升，这将给医疗机构带来新的冲击。

德罗斯滕说，从传染病学的规律看，这种“分散化”效应几乎是不可避免的。而这里所说的老年感染者增加，还不包括养老院等集中护理机构出现的感染案例。

过去数周，德国越来越多的护理机构出现聚集感染，造成那里的老人、病人和工作人员感染数字大幅增长。仅在下萨克森一个州，就已有80多家老人院、护理院发现了感染。

据北德意志电台（NDR）周二（4月21日）援引罗伯特·科赫研究所提供的数据报道，德国的老人院和其他集中居住设施，迄今已登记超过1万4000起冠病病毒感染病例，其中包括5636名工作人员。在老人院、护理院、监狱、无家可归者和难民收容所这样的集中居住设施出现的感染病例，已占到德国全部确诊人数的17%。