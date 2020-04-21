金正恩健康引猜测 其妹金与正存在感渐強

（早报讯）美国CNN电视台报道，有消息显示朝鲜领袖金正恩接受手术，过后陷入危重状态。韩国政府已经否定金正恩危重的说法，但封闭国家的内部情况极难掌握。如果发生万一，金正恩的妹妹、朝鲜劳动党中央委员会第一副部长金与正或将掌握稳定体制的关键。

金正恩在视察军队和经济建设时也总是烟不离手，被指为十足的“老烟枪”。2012年成为名副其实的最高领导人之后，体重明显增加，精神压力和生活不规律引发糖尿病和痛风的外界猜测不断。

金正恩在2014年也曾有一段时间未公开露面，后来得知在此期间接受了左脚踝囊肿摘除手术。当时，韩国有关部门可能与访朝的法国医生接触而获取了消息。

韩国政府此次不惜透露金正恩身处东部元山的分析内容，以打消危重状态的说法。但是，其父金正日总书记2011年12月17日去世时，韩国政府到朝方19日正式公布为止并未掌握该消息。

北京方面也是众说纷纭。有消息称金正恩本月12日接受了治疗心血管堵塞的手术，也有说法称其在纪念祖父金日成主席诞辰的15日“太阳节”出席了内部活动。

各种消息真假难辨，到金正恩实际现身为止，危重状态的说法或许难以打消。

万一出现金正恩去世或无法履职的情况，朝鲜会怎么样？共同社报道，多数专家认为，作为金日成直系“白头山血统”的金与正将与最高人民会议常任委员会委员长崔龙海等金正恩的亲信一同掌控军队以平息事态。

据称金正恩与夫人李雪主育有3名子女，但世袭的动向尚未表面化。金正恩的哥哥金正哲未曾公开露面，国民也并不知晓。

在这同时，金与正在金正恩开展首脑外交时随行陪同。今年3月以来还相继对韩国和美国首次实名发表谈话。此举被理解为替金正恩代言，作为“白头山血统”的存在感远超党内排名和职务，具有特殊地位。

韩国国家情报院去年6月分析称，金与正已升格为“领导人级别”。在今年的朝鲜劳动党政治局会议上，她恢复了政治局候补委员身份。

韩国世宗研究所朝鲜研究中心主任郑成长指出：“朝鲜领导层在维持体制这一点上利害关系一致，事态突变的可能性很低。”多数专家给出了相同的分析，但仍需持续关注事态发展。