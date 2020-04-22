特朗普宣布暂停移民入境美国60天

（早报讯）为保护美国工人免受就业竞争，美国总统特朗普宣布将签署一项行政法令，暂停移民入境美国60天。

路透社报道，特朗普星期二（22日）在每日2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行通报会上说，除了暂停移民入境美国，其政府将研究其他与移民有关的措施，以“保护美国工人”。

《纽约时报》报道，若这项政令生效，美国政府将不再批准外国公民申请期限不定的工作和居住签证，这意味着暂停履行合法的移民制度。即使是拥有多年工作签证的外籍专业人士也会被拒绝入境，但是某些核心行业的工人将会是例外。

特朗普说：“通过暂停移民，这将可助于失业的美国人在美国重新开放时首先找到工作。”他说：“这种暂停将持续60天。”他补充说，他将“根据当时的经济状况决定是否延长或变更。”

特朗普表示，该法令将“仅适用于寻求永久居留权的个人，换句话说，就是那些获得绿卡的人。”他补充说：“这不适用于临时入境者。”

移民向来是美国政治、社会中关注度最高、分歧最大的议题之一。根据官方数据，美国政府在2019财年发放了46万2000份签证，与2016年特朗普前任奥巴马所签发的61万7000份签证相比大幅下降

一名不愿透露姓名的美国官员在特朗普讲话前接受《华尔街日报》访问时说，最终的行政命令可能豁免农场和卫生保健工作者。

另外，任何有关移民的行政命令都可能会引发法院采取行动，以扭转这一局面。美国的移民团体很可能对此提起诉讼，要求临时禁止这条政令的实施。如果法官认为政令超出了总统的权限，将会颁布临时限制令，暂停政令的推行。

该移民议题也已在反对派民主党成员中引起剧烈争议。