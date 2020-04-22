Netflix冠病疫情期新用户激增1580万

（早报讯）随着越来越多国家为遏制2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情传播呼吁民众呆在家，付费电视Netflix今年第一季度增加了1580万用户，比预期的720万用户多了一倍有余，同比增长超过22%。

美国流媒体巨头Netflix周二（21日）盘后公布一季度财报。财报显示，该公司一季度营收57.7亿美元，市场预期57.62亿美元；一季度净利润7.09亿美元，市场预期7.42亿美元。

Netflix表示，一季度流媒体付费用户净增1580万，市场预估增847万。Netflix目前在全球范围内拥有1.82亿用户。

然而，Netflix在给其股东的公开信里并不全是好消息。信中指出，“在各国逐渐解除封锁后，封锁期的增长将被证明是在多年的自然增长趋势上的进一步增强，（封锁期一旦结束）将导致增长放缓。”

信中还说，高管们预计“随着家庭隔离的结束，收视率将下降，会员人数增长将减速。”

信中写道：“我们清楚地意识到，我们有幸向人们提供了服务，这项服务对被困在家中的人们更有意义。”“和其他家庭娱乐服务公司一样，我们也看到了更高的收视率和会员数量的增加。但美元的大幅走强抵消了这一点，压低了我们的国际收入，导致收入仅仅达到预期。

Netflix首席内容官萨兰多斯（Ted Sarandos）此前承认，Netflix有足够的原创内容，可以在未来几个月生存下来，但与其他公司一样，节目制作的停产最终将会影响到Netflix的运营。Netflix首席执行官里德·黑斯廷斯（Reed Hastings）也重申了许多其他娱乐公司的观点：未来将是一条漫长而艰难的道路。