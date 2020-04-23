美疫苗研发局长自称因抵制特朗普冠病治疗方法遭免职

（早报讯）美国卫生与公众服务部下属监管疫苗研发的局长星期二（21日）突被免职，他周三发表声明，指自己是因呼吁抵制由美国总统特朗普推广用于治疗2019冠状病毒疾病（COVID-19）药物的广泛采用而被免职。

路透社报道，这名被免职的生物医学高级研究和发展局（BARDA）局长里克·布莱特（Rick Bright）星期三（22日）在一份声明中说，他认为自己是因为拒绝推动羟基氯喹（Hydroxychloroquine）和相关氯喹作为冠病的治疗方法，才会被被替换为该局局长，并被重新任命为新职务。

据报道，美国总统特朗普此前曾多次推荐美国患者使用羟氯喹治疗冠病，但其药物因副作用大，被学术界普遍质疑。

布莱特在声明中称，昨天他被免去BARDA主任的职务，并“非自愿地”被调到一个不重要的职务上。他认为这项调动是因为自己“坚持认为政府因该把钱花在安全且经过科学检验的解决方案上，而不是花在缺乏科学价值的药品、疫苗和技术上。”

他在声明中说：“尽管我准备考虑所有选择，以及所有有效的治疗方法。但我坚持抵制向美国公众提供未经证实药物的努力。”布莱特说，尽管这些药物“显然缺乏科学依据，但”美国政府已将这些药物宣传为“灵丹妙药”。

负责监管BARDA的美国卫生与公共服务部周二表示，根据国立卫生研究院上周的宣布，布莱特已转入新的公私合营伙伴关系。

BARDA官员周三没有立即回应媒体有关布莱特被免职的询问。