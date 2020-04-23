新验尸结果显示 美国1月已出现冠病社区传播

（早报讯）美国新验尸结果显示，2019冠状病毒疾病（COVID-19）于今年1月份已在加利福尼亚传播，比预期提前了数周，而早期的死亡病例可能被误认为是流感。

路透社报道，加利福尼亚州圣克拉拉县卫生官员萨拉·科迪说，一名57岁的妇女于2月6日死于冠病，远远早于美国其他报告病例。较早前，普遍报告都指美国第一起因冠病死亡的病例是2月29日在华盛顿州死亡的人。

美国圣克拉拉县于本周二称，该县的验尸官对2月6日和17日在家中去世的两名死者进行了尸检，并将样本送往美国疾病控制与预防中心。疾控中心证实检测呈阳性，比此前已知的美国首例冠病死亡时间早了三周。

圣塔克拉拉县首席医疗官萨拉科迪说，这两人没有已知的前往中国或其他任何可能接触到这种病毒的地方的旅行史。他们被认为是通过社区传播感染了病毒。

哈佛大学全球健康研究所主任阿希什贾说，“这是一个非常重要的发现……有些人在2月6日死亡，他们可能在1月初到1月中旬感染了这种病毒。从你感染病毒并因此死亡至少需要两到三周的时间。”

阿希什贾说，如果他们没有通过出国旅行感染冠状病毒，这也很重要。“这意味着社区传播早在1月中旬就开始了，如果不是更早的话。”“我们现在真的需要回过头去，看看1月甚至12月以来的更多病例，并设法找出我们是什么时候在美国第一次真正遇到这种病毒的。”

美国圣克拉拉县于本周二称，该县的验尸官对2月6日和17日在家中去世的两名死者进行了尸检，并将样本送往美国疾病控制与预防中心。疾控中心证实检测呈阳性。圣塔克拉拉县3月初的第三例死亡也被证实与病毒有关。

该县表示，在死亡发生时，对病毒的检测非常有限——通常只局限于有已知旅行史、因某些症状寻求治疗的人，而且只能通过美国疾病控制与预防中心获得。

目前有关遇难者的更多细节没有提供。随着对该县更多死亡病例的调查，很可能会有更多病例与该病毒有关。医学专家说:“这也意味着有更多的人有这种症状，可能是没有症状或有轻微的疾病，比我们以前想象的要多。”