忧疫情管控措施 朝鲜首都居民“抢购”食品

（早报讯）聚焦朝鲜的新闻机构NK News报道，朝鲜的消费者这个星期一直在“抢购”食品，部分商店货架抢购一空。

报道援引住在平壤、能够与境外沟通人士的消息称，抢购可能是由于朝鲜即将实施更严格的2019冠状病毒疫情管控措施，而与本周领导人金正恩可能病重的报道无关。最初，抢购令进口水果和蔬菜短缺，后来，其他商品也缺货。

彭博社报道，亚洲自由电台(Radio Free Asia)上周也报道说，由于群众恐慌性购买，朝鲜主食价格急剧上涨。

当1月份中国冠病病例开始激增的时候，与中国接壤的朝鲜封锁了边境。尽管朝鲜政府声称朝鲜无确诊病例，但驻韩美军司令罗伯特·艾布拉姆斯（Robert Abrams）3月份在一个电话会议发布会上对记者说，美国“相当确定”朝鲜实际上有病例，原因是该国军事活动明显减少。

列穷国名单的朝鲜出现食品短缺是常见现象。根据一些估计数字，1990年代的一次饥荒让该国多达一成的人口丧生。

病毒会让情况变得更糟。联合国世界粮食计划署本周警告称，大流行病造成的经济困难可能导致发展中国家饥荒。在朝鲜有开展业务的世界粮食计划署此前说，目前当地约四成的人口营养不良，并补充说“粮食无保障和营养不良现象很普遍”。