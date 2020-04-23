（早报讯）马来西亚冠病疫情逐步改善，但政局却开始波动。首相慕尤丁领导的国民联盟内部，最近就为了官职分配不均而引起纠纷。沙巴巫统主席邦莫达提醒慕尤丁，部分沙巴巫统领袖因为分不到官职而心生怨恨，这种情况可能导致未来大选时难与土著团结党合作。

邦莫达也是京那巴当岸区国会议员。他昨天“与沙巴巫统主席同在”面簿直播专访中声称，国民联盟没在沙巴活动，主要原因是官职分配不均导致部分沙巴巫统领袖不满慕尤丁。

邦莫达说：“沙巴（巫统）有两名国会议员，但是国盟政府成立内阁时，他们两人都没入阁，这引起沙巴巫统领袖不满。政联公司（要职）也漏掉沙巴巫统。有些领袖甚至生气首相（而认为）沙巴巫统为何还支持国民联盟？”

邦莫达强调，巫统和土团党在沙巴的权力必须平衡，才能迎战第15届全国大选。“沙巴巫统是国盟的拥护者，沙巴巫统需要强大力量。（沙巴）土团党所有国会议员都有官职，但沙巴巫统却没有。我们要如何面对来临的大选？正如沙巴巫统领袖所言，两党应该平衡。”

邦莫达透露，他将会晤慕尤丁表达沙巴巫统对官职分配不均的立场。邦莫达指出，沙巴巫统为了面对来届大选，已准备与沙巴任何政党合作，条件是这些政党不支持沙巴执政党民兴党。

邦莫达承认，国盟政府的成立主要是由个别国会议员之间的合作而并非以政党合作为基础，这导致国盟各成员党在各州协调时面对困难。他说，巫统至今尚未在沙巴组成国民联盟。他说，国盟联邦政府成立后，又来了冠病疫情，导致巫统难与沙巴各党讨论此事。

今年2月喜来登事件后，土团党主席慕尤丁带领自己的派系，与国阵、伊党，以及从公正党出走的阿兹敏派系组成国民联盟，并争取到砂拉越政党联盟的支持而执政中央。慕尤丁3月1日宣誓就任首相，并在3月9日组织内阁。但慕尤丁内阁缺少巫统资深领袖，也没有沙巴巫统代表，多名巫统资深领袖如邦莫达与阿莎丽娜都曾表达不满。