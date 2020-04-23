慕尤丁：行管令展延两周至5月12日

（早报讯）马来西亚首相慕尤丁宣布，虽然马国冠病疫情有所好转，但政府仍决定将行动管制令再延长两周至5月12日。他说，政府将放宽一些管制，例如将在不久之后准许约10万名大专生从宿舍回家，以及让一些领域复工。

慕尤丁今晚透过电视演说发表斋戒月献词时，第三度宣布延长行管令。他说，马国各种对抗冠病的措施效果不错，但仍必须继续实施行管令才能以全面遏制疫情。他希望行管令能在5月24日开斋节前解禁，但他不否认行管令5月12日之后还可能还再延长，所以马国回教徒到时可能无法群聚欢庆开斋节。

慕尤丁说，虽然行管令再度延长，但政府计划视情况考虑再允许数个经济领域和次领域复工，包括让约10万名滞留在宿舍的大专生可以回家。但他强调，这只是放宽“一点点”，政府到时也将出台很严厉的标准作业程序。他说，其他详情和细节将在“不久之后”发布。

慕尤丁也宣布，政府正探讨让乡村民众回返城市的住所与工作地点，但这必须上网或向警方申请。国家安全理事会近期将公布相关细节。他说，政府也计划出台重启经济方案，希望民众和商家恢复信心。至于当地民众非常关心的复工时间，他说，当局将逐步开发特定领域。

慕尤丁3月16日宣布，马国3月18日开始实施行管令至3月31日。他过会又宣布第二阶段行管令从4月1日实施至4月14日，接着是第三阶段从4月15日实施至4月28日。