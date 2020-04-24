韩冠病疫情好转 政府公布生活防疫指南草案

（早报讯）随着韩国2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情日渐好转，该国星期五（24日）公布日常生活和防疫工作并行的“生活防疫体系”防疫指南草案。

韩联社报道，韩政府指“生活防疫体系”防疫指南草案基于平衡生活与防疫、学习与参与、创意利用的原则提出了个人和负责人守则，涵盖工作、移动、就餐、宗教生活等日常生活和休闲娱乐。

根据防疫指南草案，如民众体温超过37.5摄氏度，有咳嗽、咽喉疼痛等呼吸道疾病症状或有最近14天内境外旅行史，尽量居家避免出行。

另外，在室内和室外都要与人保持2米（至少1米以上）距离，严守咳嗽时用衣袖遮挡口鼻、勤洗手等卫生守则。在公司办公或日常生活中注意消毒和通风换气，尽量不与人接触。

购物中心和市场暂停试吃、试用活动。在搭乘公共交通工具时遵守佩戴口罩等防疫指南。上述生活防疫指南是一种建议，因此政府将讨论鼓励全民严守指南的方案。

韩国中央灾难安全对策本部第一总括协调官金刚立当天在例行记者会上表示，要做到生活防疫必须制定可全民落实的方式和标准。政府先公开草案是为了广泛听取各界意见和建议。政府将征集利害关系方的意见，经过生活防疫委员会商讨后，最终在全社会可接受的范围内敲定指南。