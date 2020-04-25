意大利单日冠病死亡病例降至420例 五周来最低

（早报讯）意大利民事保护部门星期五（4月24日）发布的数据显示，意大利当天新增冠病死亡病例420起，这是3月18日以来最低日增幅。

新华社报道，意大利当天新增治愈病例2922起，新增确诊病例3021起，累计治愈病例和累计确诊病例分别为6万零498起和19万2994起。

意大利现有冠病患者10万6527人，比前一天减少321人，连续第五天下降。在现有患者中，8万2286人在居家隔离，2万2068人在医院接受普通治疗，2173人在重症监护室接受治疗。重症病例和接受普通治疗病例分别比前一天减少94例和803例，继续呈下降趋势。

意大利全国医师联合会24日说，在此次疫情中已有150名医生殉职。意大利高等卫生研究院的数据显示，疫情中被感染的医护人员已达1万9942人，超过全部感染人数的十分之一。

意大利高等卫生研究院院长布鲁萨费罗在当天举行的新闻发布会上说，需要住院治疗的病人特别是重症病人持续减少，现有患者总数也开始下降，显示疫情明显好转。

疫情分析数据显示，意大利感染者中女性占51.7%，男性占48.3%；截至目前的致死率为12.9%，病亡者中80岁至89岁者占40.5%，70岁至79岁者占29.5%，90岁以上者占14.1%。

意大利累计死亡病例为2万5969起。