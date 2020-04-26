世卫：无证据表明冠病康复者可免于二次感染

（早报讯）世界卫生组织表示，迄今尚无证据表明拥有2019冠状病毒疾病（COVID-19）抗体的康复者可免于“二次感染”。

新华社报道，世卫组织星期六（25日）发布的每日疫情报告说指出，通过自然感染对病原体产生免疫是一个多步骤过程，通常需要1至2周。感染病毒时，人体首先出现非特异性的固有免疫应答，巨噬细胞、嗜中性粒细胞和树突状细胞可减慢病毒感染进程，甚至阻止症状出现。

在此之后，人体出现适应性免疫应答，产生与病毒特异性结合的抗体，即免疫球蛋白；还会产生T细胞，识别和清除受感染细胞，即细胞免疫。

世卫组织说，如果适应性免疫应答足够强，则可以阻止病情发展为重症，或防止同一病毒的“二次感染”。迄今大多数研究表明，冠病康复者体内拥有冠病病毒抗体，但其中一些人血液中的抗体水平非常低。由此推断，细胞免疫可能对病人的康复也至关重要。

世卫组织强调，截至4月24日，尚无研究对冠病病毒抗体是否赋予人类对该病毒的免疫力进行评估。此外，对人体内冠病病毒抗体的实验室检测需要进一步验证，以确定检测的准确性和可靠性。

针对一些国家政府建议将抗体检测作为发放“免疫护照”或“无风险证书”的基础，从而允许持证人能够出行或恢复工作。世卫组织认为，没有足够证据证明抗体介导免疫的有效性，进而无法保证此类证书的准确性。

世卫组织警告，那些检测显示拥有抗体的人们也许自认为可免于“二次感染”，进而忽略公共卫生建议。因此，使用此类证书可能增加病毒继续传播的风险。