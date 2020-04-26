慕尤丁：身为癌症康复者 但仍能履行首相治国职责

（早报讯）马来西亚首相慕尤丁表示，他身为癌症康复者，依然能履行首相治理国家的职责。他说，他了解癌症康复者免疫系统受损会面临的风险。

慕尤丁周六（25日）晚间接受国营电视台专访时说：“许多人提醒我应该特别谨慎，因为我的免疫系统可能不如别人。但感谢上苍，截至目前，我有能力履行职责而不受干扰，原因是我曾经历这类问题。”这是慕尤丁3月1日宣誓出任首相近两个月来，首次正式接受媒体专访。

慕尤丁2018年罹患胰脏癌，他当年7月12日在新加坡一所私人医院受手术切除胰脏肿瘤，接着在六个月内完成12次化疗。他接受化疗时，体重曾减少约10公斤。

慕尤丁表示，他出任首相任相以来面对最大的挑战就是实施行动管制令，以及如何行管令期间管理人民的生计。他强调，冠病疫情蔓延之际，他最重视的是人民的健康，因此他作了前所未有的重大决定，就是实施行管令以遏止疫情蔓延。

他说，他就任首相以来，并未把重点放在政治课题，因为他坚信人民更关心政府如何解决他们和国家所面对的问题。

至于以首相身份发表演讲时，慕尤丁都采取比较轻松的方式，慕尤丁说，这是为确保他传达的信息能让所有人民理解。“当我看回讲稿，我要确保我所念出的（文字）不会太过高深。太高深的用语将让民众不懂首相在说什么。”