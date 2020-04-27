马国首批大专生今晚出发回家

（早报讯）马来西亚首相慕尤丁日前宣布滞留宿舍的约10万名大专生可分阶段回家后，国防部高级部长依斯迈沙比里宣布，大专生在今天（周一）晚上开始陆续搭乘巴士与飞机回返家乡。分析员认为，这显示马国政府认为当地冠病疫情正逐步改善，因此开始分阶段放宽一些管制措施。

依斯迈沙比里也是马国3月成立的“行动管制令部长级特别委员会”主席。他今天在委员会会议后的例行记者会表示，其中863名公立及私立大专院校学生今晚将从中马回返北马，另外265人明天将从北马回返中马。他说，这些学生来自九所大学，政府动用49辆巴士将他们送到北马与中马的17个地点。

他指出，这些学生的下车地点都是各地的警察局或县市议会，政府规定只能有一名家属前往下车地点接载这些学生。家里没有交通工具接送的学生，可以提早告知高教部安排将学生载送回家。“开往北马的巴士完成任务后将消毒，然后从北马载送另一批学生回返中马。”

他说：“现在是斋戒月，学生不准在行程中途购买食物。”他表示，当局5月1日开始将安排学生返回沙巴和砂拉越。

至于搭乘飞机返乡的大专生，依斯迈沙比里说，目前在登嘉楼和吉兰丹的大专生，将从瓜拉登嘉楼苏丹莫哈末机场出发。滞留在彭亨的学生则将从吉隆坡国际机场出发。北马一些学生将从槟城国际机场离开，南马的学生则从士乃国际机场离开。他们将飞抵临近家乡的机场，再由一名亲友接载回家。