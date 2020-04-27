马国警方：行管令期间不准使用无人机

（早报讯）马来西亚警方宣布，包括媒体在内的所有人在行动管制令期间，都不准使用无人机。违例者将面对监禁和罚款。

据《星洲日报》报道，武吉阿曼警察总部无人机小组主任拉沙说，行管令5月12日结束前，媒体记者等所有人都不准在任何地点以无人机进行任何用途。他说，行管令期间若要使用无人机，事先必须向马国民航管理局和警方申请，否则将抵触“2016年公共地点飞行条例”。

他说，根据上述条例，违例者一旦被控且罪名成立，无人机操作者可被判罚款最少5万令吉（约1.65万新元）或三年监禁，违例者所属机构将面对不超过10万令吉罚款。“警方在行管令期间已发现四起无人机无准证起飞案，目前正展开调查。”

拉沙指出，警方将在行管令期间派出警员到各地巡逻，若发现有人违规起飞无人机，警方将使用“无人机杀手”干扰并迫使无人机下降。

他表示，军警人员目前使用无人机在全国各地及实行加强行管令的地区进行监控和广播，协助遏制冠病疫情扩散并取得不错的效果。

另外，马国民航管理局4月7日已经授权警方在行管令期间使用无人机飞行系统，以及使用无人机监视各地和执法。民航局也宣布，警方将在此次抗疫行动中，负责无人机的指挥工作，并与军人及三家私人无人机公司配合行动。