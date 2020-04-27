东京冠病确诊病例 连续两天回降二位数

（早报讯）据日本NHK报道，东京的冠病确诊数据连续两天（4月25-26日）回降，保持在二位数。昨天为72起，今天是39起。

本月13日以后，东京的确诊数据一直在100起以上，出现少于50起的情况是自上月30日以来。东京累计确诊病例是3947起。

对于这两天偏低的确诊数据，日报道认为还需要继续“观望”。这是因为周末检查人数少，周日和周一的确诊数据通常偏低。

本周三，日本将进入十天大型连休“黄金周”。

日本疫情专家认为，“不能因为确诊数据减少，便在防疫上有所松弛。遏制病毒能否有成效，还有赖于人们继续采取措施，避免与人进行接触。”

东京都知事小池百合子非但要求人们在禁足措施上再接再厉，更要求市民们黄金周留在东京，不要去外县旅行。

据报道，四月底到五月初的黄金周期间，有六万日本民众买好了机票去冲绳度假。

为避免外县人潮涌入，冲绳县知事玉城康裕今天特召开记者会，呼吁准备出行的人们取消原订计划。

据了解，一些日本民众把冲绳的一些离岛当作“避疫胜地”，这也让医疗资源少的岛民感到担忧。

冲绳的石垣岛担心会增加负担，恳求游客们止步。

当地旅游部门称：“全岛正在防冠病，岛上不营业，来了也不会玩得开心。”

（记者是《联合早报》东京特派员）