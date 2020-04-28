世卫：冠病大流行远未结束

（早报讯）世界卫生组织总干事谭德塞在各国政府计划松绑限令之际发出警告，他指2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行“远未结束”，而且正在继续扰乱常规卫生服务，特别是对最贫穷国家儿童来说生命攸关的免疫接种。

路透社报道，虽然一些富裕国家的疫情曲线趋平稳或呈下降趋势，但世卫组织对于非洲、东欧、拉丁美洲和一些亚洲国家持续上升的确诊病例和死亡病例感到担忧。

谭德塞周一（27日）在日内瓦的视讯记者会上表示，抗击冠病疫情为漫漫长征，“我们还有大量工作得做。”他也强调，只要采取正确行动，就可以避免暴发第二波疫情。

特德罗斯同时指出，虽然冠病对儿童的威胁性相对较低，但是，儿童是其他一些可接种疫苗疾病的高风险群。各国因冠病大流行而实施边境管制与旅行限制，目前有21个国家报告了其他疾病疫苗短缺的问题。

谭德塞说，由于针对小儿麻痹症、麻疹、霍乱、黄热病和脑膜炎等疾病的常规免疫接种受延迟，全世界约有1300万人受此影响。

Worldometer世界实时统计数据显示，全球冠病确诊病例总数至今超过305万起，累计死亡病例超过21万起。美国的累计确诊病例已突破100万大关，为全球感染人数最多的国家，而意大利的死亡病例全球最多，将近2万7000起。