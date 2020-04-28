福田：不单是东京 整个日本都面临危机

（早报讯）对于日本的冠病疫情蔓延情况，世界卫生组织（WHO）前助理总干事、传染病对策专家福田敬二表示，“不仅是东京，整个国家都面临危机”。

福田接受共同社电话专访时警告，日本虽然发布了紧急事态宣言，“但很多饭店和商店仍在营业，（管控）措施并不充分”。他还对日本政府的做法提出质疑称，“感觉政府似乎在依赖国民很守纪律这一日本的传统优势”。

福田指出日本的医疗一线“非常脆弱，必须立刻采取一切手段提升能力”。他担心只把注意力集中在东京的现状，指出“实际上整个国家都面临危机”，认为其他地区也必须加以关注。

他还强调：“国内究竟发生了什么，要弄清现实，尽可能开展病毒检测（PCR检测）极为重要。”

现为香港大学公共卫生学院院长的福田敬二指出，香港吸取了2003年导致299人死亡的沙斯（SARS）的教训，现在冠病疫情防控正在逐渐走向成功。

香港并未像中国内地及欧美那样实施封城或禁止外出，但从本月12日起新增感染人数已连续多天保持一位数，甚至实现了零增长。关于理由，福田认为这要归功于经历过SARS的市民等从一开始就与他人保持了“社交距离”。

香港政府在SARS疫情过后通过增加医院的负压病房等增强了传染病患者收治能力，并不断加强调查是否感染病毒的PCR检测能力。PCR检测数截至3月底已达每100万人约1.2万次，“人均检测数为世界最高水平”。

福田是出生于东京的日裔美国人。他曾在美国疾控中心（CDC）担任流感部门负责人，2009年新型流感爆发时他在WHO统管总体对策。目前他还是香港政府新冠对策专家组的成员。