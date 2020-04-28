冠病疫情中 哪些国家尚未“沦陷”

（早报讯）根据世界卫生组织发布的数据图，截止4月28日还有15个国家尚未报告冠病病例。

它们是基里巴斯、马绍尔群岛、密克罗尼西亚、瑙鲁、帕劳、萨摩亚、所罗门群岛、汤加、图瓦卢、瓦努阿图、朝鲜、土库曼斯坦、塔吉克斯坦斯坦、科摩罗和莱索托。

不难发现，其中大部分国家是大洋中的岛国，远离大陆的地理优势成为天然保护屏障，加上及时出台严格的封锁措施使其暂时幸免于难。但是专家警告，没有所谓的"冠病零风险"国家或地区，要继续提高警惕，因为这些岛国医疗系统不太发达，一旦疫情大规模爆发则非常危险。

然而，在这些维持零病例记录的国家中，也有国家引发了外界质疑。其中遭受质疑声最大的非朝鲜莫属。英国研究人员亚布拉哈米（Andray Abrahamian）推测朝鲜零感染的可能性"极微"。他在仁川的乔治梅森大学韩国分校安全政策中心任教，过去15年来多次前往朝鲜，他对德国之声表示受疫情影响，朝鲜的信息透明度进一步恶化。

朝中边境绵延1400多里，双方交流频繁。外界估计，在朝鲜封关之前，冠病病毒已在该国传播。此外，金正恩近日神秘失踪，引发各种猜测，其中包括为躲避冠病病毒。韩国新闻网站Ichannela本周报道称，金正恩在几名随扈疑似感染冠病病毒后，决定前往位元山海边的私人度假地点。

同样遭遇质疑的还有被称为"中亚朝鲜"的土库曼斯坦。该国同时被视为全球政治打压程度最高的国家之一，与疫情严重的伊朗接壤。面对外界质疑，土库曼斯坦领导人一直向外界发出"我们很健康"的讯号。该国在本月初"世界卫生日"当天举行了大规模的自行车集会。目前仅有个别国家在冠病暴发期间继续举办体育赛事，土库曼斯坦就是其中之一。外界担心该国政府可能掩盖了疫情真相，并可能会破坏全球控制这一流行病的努力。

而在非洲大陆，目前仅剩科摩罗和莱索托两国尚未报告确诊病例，外界估计这和缺乏检测能力不无关系。虽然尚未报告病例，但是南非国中国--莱索托已于今年3月30日开始实行全国居家隔离政策，原定计划于4月21日结束。但是最近该国又宣布，将全国居家隔离政策延长至5月5日。