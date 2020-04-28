欧洲川崎症患者大增 可能同冠病流行有关

（早报讯）在肆虐欧洲的冠病疫情逐渐趋缓之际，有医师發现许多婴幼儿因發烧、血管肿大等川崎症病徵住院。意大利和英国的医疗专家表示，将调查冠病与川崎症之间可能的联系。

意大利北部是冠病疫情最严重的地区之一，当地许多儿童出现川崎症病徵；英国医师也观察到，英国好些地方有类似情况。

川崎症的病因不明，患者多为5岁以下儿童，发病后会出现發烧、起疹子、淋巴结肿大等症状，严重的情况下可能会形成冠状动脉瘤。

意大利儿科心脏专家丘夫雷达表示，在过去一个多月，北部贝尔加莫一家医院，出现20多个例严重的血管炎症。丘夫雷达提到，目前当局仅对少数几例婴儿进行了冠病病毒筛检。

冠病确诊、死亡病例数最多的美国，美国儿科学会表示，目前美国尚未出现相似的病例。

美国儿科传染病专家奥利里表示，自己所属的医院今年截至目前已出现数例川崎症病患，但确诊冠病的30多名儿童则未出现相关病徵。奥利里认为，儘管两者有相关，也是非常罕见的併發症。

川崎症早在16年就被传与一种已知的冠状病毒有关，2004年一名川崎症婴儿身上發现一种NL63冠状病毒，儘管目前这一传闻并未被证实。英国雷丁大学病毒学教授琼斯表示，NL63病毒使用与冠病病毒相同的受体来感染人类，但他也强调，得出结论还为时过早。

丘夫雷达则呼吁医护人员纪录类似情况，以协助研究川崎症和冠病是否有关，未来会将意大利的研究结果發表在科学期刊中。