兄弟在新加坡工作 仅长子获准回马国家乡奔丧

（早报讯）母亲不幸离世，在新加坡工作的两兄弟在当天回国后，依照规定在柔佛州新山酒店准备隔离14天时，为兄者在隔离的第3天获得当局通融，在民防部队护送下，身穿隔离衣一路从新山赶回昔加末的老家，在封棺前赡仰母亲遗容并行跪拜礼后，再返回新山酒店继续隔离。

《星洲日报》报道，柔州巫罗加什诗笛花园的童金豹表示，他的妻子周玉真（70岁）的26日早上去世，在新加坡工作长子和次子火速办理回国手续，并于当天中午约12时30分，被安排入住新山的一家酒店，准备隔离14天。

他说，后来，2名儿子向当局申请暂离隔离中心，以便回到昔加末奔丧尽孝，在当局通融下其长子童明善（43岁），获准于今天（28日）在母亲的举殡日返家奔丧，而次子则继续在酒店隔离。

他说，其长子是在民防部队载送下，于今早7时许离开隔离中心，约早上10时回到巫罗加什的住家。

他表示，一名身穿隔离衣的民防部队员先下车，向大家说明规则，包括由于获准返乡者仍在隔离期，所以请大家不要靠近。

于是，家人隔着数公尺的距离，用喊话和比手势的方式，与明善进行简单的沟通，例如女儿就叫明善对母亲说：“妈，我回家了”，“妈，您一路慢慢走啊”等。

他表示，家人和至亲都依据指示，和长子保持距离，而民防部队员则全程监督，以防有人不经意地靠近。

他说，身穿脸罩、口罩、发罩、鞋罩和整套隔离衣的长子，约10时15分在民防部队员监督中下车，在桌上签下一份意愿书后，就走到灵前给母亲行跪拜礼和赡仰遗容。

童明善和母亲独处数分钟后走到灵堂外，以参加出殡前的最后仪式。完成致祭仪式后，他再度跪拜在母亲棺木前，起身向家人挥手致意后，就随着民防部队员，约10时40分左右，登上车子，准备回返新山的隔离酒店。

童金豹表示，长媳和孙子因为行管令关系，只能继续留在新加坡而无法回国，幸女儿、次媳和女婿及孙子们都能奔丧。

无论如何，他感谢当局给予通融，让其子能返家奔丧。