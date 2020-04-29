西班牙计划未来八周内四阶段解除防疫封锁

（早报讯）全球2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情最严重国家之一的西班牙宣布了一项分四个阶段的解封计划，在未来八周内取消对日常生活采取的大部分限制措施，恢复“新常态”。

法新社报道，西班牙首相桑切斯星期二（28日）表示，该国将在5月4日开始逐步取消自3月14日起实施的限制措施。桑切斯在电视讲话中表示，这个过程将取决于各省的冠病病例数据，且不会有严格的时间表。他还说，学校9月前不会恢复开放。

在初始阶段，一些通过预约方式经营的理发店和其他企业将获准重新开业，餐馆将能够提供外卖服务。

在下一阶段（预计于5月11日在西班牙大部分地区开始），酒吧将可重新开放，但仅限于其容量的三分之一。到了这个阶段，西班牙政府将允许没有基本健康状况的健康人以小组的形式进行社交，同时允许家人参加葬礼。

桑切斯说，接下两个阶段的进展将取决于病毒在该国感染率的发展，加护病房的数量，以及民众是否遵守社交隔离措施等因素。他说，地方当局将有责监测所在地区的状况，但是国家卫生部将对各省是否可发展到下一阶段拥有最终决定权。

另外，桑切斯还建议员工们在可能的情况下进行远程工作，直到6月底，计划的最后阶段。届时，海滩也将能够在地方当局的支持下重新开放。