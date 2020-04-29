法国推出解封计划 强调三大防疫要点

（早报讯）法国星期二推出该国解除封锁措施的计划，并强调防疫要点“防护”、“检测”和“隔离”。

法国总理菲利普于星期二（28日）下午在下议院宣布，该国解封之后，2019冠状病毒疾病（COVID-19）感染风险仍然存在，因此在疫苗出现之前，法国民众要学会与冠病共存，学会保护自己。医疗系统目前虽然在疫情中坚持下来但仍然脆弱。

菲利普表示，该国目前暂定5月11日解封，但疫情必须届时必须要得到控制，否则将继续延长管制期限。即使解封，法国政府仍将继续对疫情进行评估，如果解封后的防疫效果比预期差，也将会重新回到管制状态。

法国解封计划中的三大防疫要点具体内容是：在“防护”方面，在法国乘坐公共交通必须戴口罩；口罩生产将会进一步增加；医护人员的口罩将继续得到保障；法国邮政将建立线上平台参与口罩分发。

在“检测”方面，解封之后法国每周的检测数量为70万次。另外，由于法国各地疫情不同，具体的解封措施也要根据不同情况来决定。

在“隔离”方面，如果有人被确诊感染冠病病毒，可以选择居家隔离，也可以到专门设立的隔离点接受隔离。同时，菲利普也建议超过65岁的老人在解封后仍应尽量减少出行。

解封计划的其他重要内容包括：民众出行将不再需要携带通行文件，但离家不能超过100公里；商店可以恢复营业，但酒吧、餐馆和咖啡馆仍需到5月底再评估是否营业；大型文体活动9月前禁止举行；集会将限于10人以内。

学校复课和公司复工方面没有更多新政策出台。幼儿园和中小学仍将采取分阶段返校复课的方式，而学生是否返校采取“自愿”原则；所有公司如非必要仍建议采取远程办公的方式。