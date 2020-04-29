特朗普动用国防生产法 下令肉厂疫情期间保持营业

（早报讯）担心出现食品短缺和供应链中断，美国总统特朗普签署行政令，要求肉类加工厂在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情期间维持生产。

彭博社报道，冠病疫情已经迫使美国肉类加工厂关闭，特朗普在星期二（28日）签署的行政令中称，停产“对于全国肉类和家禽供应链的继续运转构成威胁，并在国家紧急状态期间破坏重要的基础设施。”

特朗普动用《国防生产法》责令这些企业保持生产，并指这是保障食品供应安全的一部分。

这份长达5页的命令旨在为泰森食品等公司提供法律保护，在员工因上班而感染病毒的情况下免除他们的责任。该命令还将包括指导，以尽量减少对特别容易感染病毒的工人的风险，例如鼓励老年工人和其他有慢性健康问题的工人呆在家里。

此前，泰森食品公司的董事长约翰·泰森（John Tyson）在一篇博客文章中表示，美国食品供应链“正在破裂”，数百万磅的肉类供应将随着工厂的关闭而“消失”。

据报道，美国肉类加工业中的病毒传播以及餐厅关闭后需求的变化扰乱了供应链，迫使奶农正在倾倒无法出售给加工商的牛奶，肉鸡企业打破鸡蛋以减少供应，有些水果和蔬菜烂在了地里。但与此同时，许多低收入的美国人一直在“食品银行”排着长队等待救济，而食品银行正面临着物资短缺的压力。

有专家警告称，美国可能在几个星期以后就会面临鲜肉短缺的困境。虽然库存可以提供一些缓冲，但库存是有限的。

美国冷藏设施中的肉类供应总量大约相当于两周的产量，而出于安全原因，大多数肉类加工厂关闭的时间都在14天左右，这进一步加大了供应短缺的可能性。