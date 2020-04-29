冠病冲击航空业 英国航空裁员1万2000人

（早报讯）国际航空集团将把旗下旗舰英国航空的员工数量削减近30%，这意味多达1万2000名员工将被裁员。

彭博社报道，国际航空集团在周二（28日）晚间的一份公告作出上述决定。这家拥有英国航空、西班牙国家航空、伊比利亚航空公司和伏林航空等航空公司的航空集团表示，英国航空已将拟议的重组和裁员计划通知了其工会。这一痛苦的重组旨在缩小这家航空集团的规模，助其度过可能持续多年的低迷时期。

提出这项计划是因为冠病大流行对当前业务造成了负面影响。此外，该公司预计，乘客需求复苏缓慢，可能需要几年时间才能恢复到2019年的水平。

国际航空集团表示，燃油和货币对冲产生的13亿欧元（19.8亿美元）的支出增加了该集团第一季度的运营亏损。随着飞机停飞，当前季度的运营业绩可能“显着恶化”，因为疫情导致需求骤降。

由于旨在对抗疫情的航班限制措施使航空业陷入有史以来最严重的衰退，其他航空公司也可能会在未来几天和几周内采取类似的严厉措施。航空公司目前迫切需要现金，法荷集团和德国汉莎航空等公司正在争取数十亿欧元的救助。该集团到目前为止一直避免利用政府支持的筹资计划。

英国航空首席执行官克鲁兹在致员工的信中说，“过去几周，航空业的前景进一步恶化，我们必须立即采取行动。”

他说，“我们现在借到的任何资金都只是短期的，无法解决我们将面临的长期挑战。”