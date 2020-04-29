日本新增281起冠病病例 专家呼吁延长紧急状态

（早报讯）日本24小时内新增确诊病例281起，累计确诊1万3895起；新增死亡病例19起，累计死亡413起。

日本放送协会（NHK）报道，截至29日10时30分（新加坡时间9时30分），东京都在星期二（28日）新增确诊病例112起，累计确诊4059起，约占日本确诊病例总数三分之一。统计数据显示，日本已有3187人出院。此外，“钻石公主”号游轮确诊712人中死亡13人，651人出院。

在检测能力方面，日本厚生劳动省统计的截至28日累计检测人数约16万人。日本内阁官房长官菅义伟28日表示，目前日本每天检测能力达到1.5万份，将进一步采取措施争取提升到每天2万份。

日本全国紧急状态将于5月6日到期，日本专家认为应该延长全国紧急状态。

日本医师会常任理事、日本政府专家小组成员釜萢敏表示，日本自16日宣布全国紧急状态以来的疫情发展并未达到预期，他认为有必要在全国范围继续延长紧急状态。

日本医师会会长横仓义武也在当天表示，全国不能一起解除紧急状态，他还呼吁尽可能加紧研发治疗药物和疫苗。

日本国立感染症研究所28日发布一项调查结果称，对各国冠病样本基因组的分析显示，日本国内1月至2月第一波传播的病毒已被成功控制，现在第二波传播的病毒可能是3月份从欧美传入。