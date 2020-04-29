古特雷斯：温室气体和冠病一样没有国界

（早报讯）联合国秘书长古特雷斯说，和2019冠状病毒一样，温室气体也没有国界，“孤立主义”是一个陷阱，没有任何国家能够以一国之力取得应对气候变化的胜利。

新华社报道，古特雷斯周二（28日）在“彼得斯堡气候对话”视讯会议上致辞时说，为应对2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情以及气候变化所造成的迫在眉睫的生存威胁，国际社会需要以多边主义为基础的“勇敢的、富有远见卓识以及全球协调一致的领导力”。

古特雷斯说，冠病疫情使人们生命受到威胁，企业瘫痪，经济遭受巨大损失，但人们仍不能放松应对气候变化行动，要力争“减少温室气体排放，将全球气温升幅限制在比工业化前水平高1.5摄氏度的范围内”。

古特雷斯说，国际社会正在制订疫情之后的经济恢复计划，各国应当以此为契机，走上一条更能可持续发展的道路，以应对气候变化、保护环境、扭转生物多样性丧失的趋势、确保人类长期健康和安全。

为此，古特雷斯提出各国可以采取的六种行动，包括加速各经济领域的去碳化速度、创造绿色就业机会、将公共资金用于环境和气候方面等。

古特雷斯说，目前已经有121个国家承诺到2050年实现碳中和，他呼吁所有国家强化气候行动计划。

“彼得斯堡气候对话”是由德国发起，自2011年起每年在德国首都柏林召开，今年因为疫情以视频会议形式举行。