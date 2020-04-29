美国首季GDP跌4.8%

（早报讯）美国商务部周三（29日）公布的数据显示，今年第一季度，美国实际国内生产总值下降4.8%，创十余年来单季度最大跌幅。

中通社报道，2020年第一季度，美国实际国内生产总值（GDP）下降了4.8%。这是美国自2014年第一季度下降1.1%以来的首次GDP负读数，也是自2008年第四季度在金融危机最严重时期暴跌8.4%以来的最低水平。美国有线电视新闻网（CNN）指出，这是美国经济六年来首次出现缩水。

美国全国商业经济协会本月27日发布的调查报告显示，2019冠状病毒疾病（COVID-19）蔓延导致美国经济大面积“停摆”，86%的受访者预计美国GDP将出现萎缩，今年一季度企业销售和资本支出将出现双降，经营状况陷入十年来最糟糕境地。

具体看，三分之一受访者表示，企业运营受到疫情“严重影响”，52%认为受到“中度影响”。就业方面，63%的企业已冻结招聘，以应对疫情带来的经营挑战。超过一半受访者预计，美国失业率或升至6%到9.9%之间。展望未来，多数受访者认为工资和就业前景将显着恶化。

美国劳工部4月2日发布的报告显示，3月21日至28日的一周内，660万美国工人首次申请失业救济，人数创历史新高；申领失业救济的人数在三周内增长了3000%；单在过去两周，就有近1000万工人申请失业救济。经济学家将这种增长描述为“令人震惊的可怕”和“灾难的写照”。美媒则形容，这是美国就业市场历史上最具毁灭性的时期之一。