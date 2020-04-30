劳工组织：疫情或致16亿非正规劳动者丧失生计

（早报讯）国际劳工组织警告，2019冠状病毒疫情所致的劳动时间下降，正给世界各地的上亿家企业，以及占到全球劳动力总数近一半的16亿非正规经济从业者造成毁灭性打击。

联合国新闻中心报道，29日发布的《国际劳工组织监测第三版：新冠疫情与劳动就业》显示，与去年第四季度相比，今年第二季度的工作时长预计将减少10.5%，相当于3.05亿个每周工作48小时的全职岗位，大大高于此前6.7%的预期，这主要是由于防控疫情的封锁措施持续时间延长。

劳工组织预测，美洲地区第二季度的工作时长损失比例最高，为12.4%，欧洲和中亚为11.8%，其他区域的损失也都在9.5%以上。

劳工组织指出，近16亿非正规从业者代表了全球33亿劳动者中最为脆弱的群体，疫情引发的经济危机、各国出台的封锁措施，以及所在行业遭遇的巨大冲击，使得他们的谋生能力受到严重影响。若无其他收入来源，这些劳动者和他们的家庭将无法生存。

过去两周内，受到工作场所关闭影响的劳动者比例从81%下降到了68%，但这主要是得益于中国的复工复产，在世界上的其他地方，主动或被迫关闭的工作场所数量实际上有所增加。全球范围内有4.36亿多家企业所在的行业受到疫情冲击。