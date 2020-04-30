马国工程部长：准建筑业复工 员工先上班再检测

（早报讯）马来西亚工程部高级部长法迪拉说，获准复工的企业可先让员工上班，之后才等待社会保险机构安排员工接受冠状病毒病毒检测。

《中国报》报道，法迪拉说：“据我们设下的标准作业程序，他们（还未检测员工）可复工，社险机构提供2000万令吉（649.22万新元）拨款的检测费，只是一个额外的措施让员工检测，最重要是跟从我们的作业程序，任何进入工地或厂房的员工，都要先检测体温。”

《星洲日报》引述法迪拉说，建筑领域在第一阶段的行动管制令停工，导致经济大约蒙受116亿令吉的损失，因此政府决定在抗疫及确保人民生计之间取得平衡，避免情况进一步恶化。

“以建筑领域为例，这是一项多重价值的领域，我们花费1令吉，会带来的多重价值至少2令吉，因为这可以为其他领域带来营运的机会，例如供应商、建筑材料、运输、专业服务和许多其他服务领域，也能从复工中受惠。”

他周三晚上接受国营电视台RTM访问时指出，在抗疫工作做好之后，可以平衡经济需求，因为单是发展领域或建筑领域，平均每年的开销是1200亿令吉。

“请想像第二阶段的行动管制令，将会对经济、就业机会及其他方面产生多大的效应？当我们在第一阶段勒令建筑业停工，就只是建筑业而已已经造成116亿令吉的损失，还不包括其他领域。”