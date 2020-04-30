抗疫封锁 全球能源需求及排碳量降幅料创纪录

（早报讯）国际能源署指出，抗疫封锁举措料使全球能源需求及二氧化碳排放量出现创纪录最大降幅。

路透社报道，国际能源署(IEA)说，2020年全球能源需求可能下滑6%，这将是有纪录以来最大萎缩规模。如此巨大的能源需求下滑，将导致二氧化碳排放量减少8%，比2009年减少4亿吨的最高降幅纪录还要高出五倍。

国际能源署署长比罗尔（Fatih Birol）告诉路透社记者：“一些国家或许推迟解除封锁，或是爆发第二波疫情，所以，情况可能偏向于比我们目前的预测还要乐观。”

到目前为止高碳排放的煤炭需求因疫情受到的打击最为严重，今年第一季度和全年煤炭需求预计均将比去年同期下降8%。

2020年全球天然气需求可能减少5%左右，第一季发电量减少2.6%，不过同期可再生能源发电量增加了3%，因新的风力和太阳能项目上线。

比罗尔敦促各国政府抓住这次供应中断的机会建设更加环保的能源基础设施。

2020年第一季可再生能源在全球电力供应中的份额接近28%，高于2019年第一季的26%，预计到今年年底将达到30%。

IEA警告，产油大国为了让供应与疲弱的需求达成平衡，本月达成史无前例的限产协议，但由于储存过剩原油的空间即将告罄，限产或许并不成功。