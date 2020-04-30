泰国新增七起冠病病例 部分商业活动获准重启

（早报讯）泰国星期四新增七起2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例，每日新增病例人数已经连续四日降至个位。泰国将从5月3日起重新开放部分商业活动和场所。

泰国冠病防控中心星期四（30日）通报了该国最新的疫情数据：与前一日相比，新增七起确诊病例。截至当地时间4月30日上午，泰国累计确诊病例2954起，其中死亡病例累计54起，治愈2687起，213起正留院治疗。

近日泰国冠病每日新增病例人数已经连续四天降至个位，疫情有所缓解。泰国冠病疫情防控中心星期四宣布将从5月3日起重新开放部分商业活动和场所。

重新开放的六类场所包括、各类市场、集市；餐馆包括街边摊，但不包括商场里的美食广场；部分商店包括超市、便利店、手机店等；部分体育场馆及设施包括公园的运动场地，但不能进行团体运动项目和比赛；理发店和美容院，仅限洗剪吹项目；其他包括宠物美容和寄养中心。

情防控中心还强调，将实时监控疫情发展，若感染人数再进一步增加将收紧以上开放措施。

据报道，泰国从3月26日起开始在全国范围内实施紧急状态法，将一直持续到5月31日。在紧急状态法下，泰国已经采取了相关的出入境管制、限制人口跨地区流动、实施夜间宵禁、禁止人员聚集等措施。