民调：行管令让马国民众压力山大

（早报讯）（吉隆坡综合讯）马来西亚著名智库中心研究院（The Centre）公布的调查结果显示，3月18日实施至今的行动管制令导致近五成的民众压力大增。其中压力最大者包括青年、女性及居住在廉价住宅者，或其中两者及所有三者的交集。这些受访者都行管令导致他们产生压力、焦虑和抑郁等问题。

中心研究院是巫统少壮派领袖及森美兰林茂区国会议员凯利和巫青团署理团长沙里尔等人在2019年组建的智库。上述调查在4月5和10日之间，由精神科医生阿兹菲与心理学家依德兰负责进行，希望了解民众在行管令期间的精神健康情况。调查者访问了1084人，76%受访者来自雪兰莪和吉隆坡，81%受访者为马来人。

调查发现，独居和住在高密度单位的民众，也承受较重的负面情绪。据调查，48%受访者承认在行管令期间经历不同程度焦虑、45%受访者承认自己出现抑郁问题，34%受访者同意自己经历不同程度压力。“总而言之，22%受访者经历严重和极度严重焦虑问题，其中20%经历程度惊人的抑郁问题，另外15%则经历程度惊人的压力问题。”

调查显示，行管令让女性比男性更备受压力等问题的困扰。据调查，有49%的女性受访者感到高度抑郁、焦虑和压力，承认自己面对相同情况的男性受访者有46%。另有48%的女性受访者感到焦虑，承认自己焦虑的男性受访者只有38%。

这项调查也发现，居住在空间较小的组屋及廉价访问的受访者，往往面对较严重的抑郁、焦虑和压力问题。公寓、高级公寓、排屋、独立式洋房或半独立房屋居民面对这三种负面情绪的比例则相对较低。